Annelerden tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Anneleryurt içinde de Mehmetçik için seferber oldu. Muş, Sivas'ta üçerli beşerli gruplar halinde toplanan anneler, canla başla mücadele veren Mehmetçik için bere, kaşkol, eldiven örüyor. Gaziler ile şehit yakınları da dilekçe verdi.Samsun Çarşamba'da Ev Hanımları Derneği üyeleri, atkı ve bere örüp, ev yemekleri yaparak Mehmetçik'e gönderdi.Sivas'ta Yenişehir Hanımlar Kültür Merkezi ve Bahtiyarbostan Özgecan Hanımlar Yaşam Merkezi'nde kurs gören kadınlar kazak, bere ve atkı örmeye başladı.Çorum'da Ortaokul 6. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Elif Karakaş, askerlerin üşümemesi için kendi ördüğü kırmızı-beyaz renkli kaşkolü Afrin'e gönderdi. Bazı anneler de kek, pasta, börekler yaparak sınır hattına gönderiyor.Afrin operasyonunda ayağından yaralanan Uzman Çavuş Alper Akpunar, tedavi için Erzincan'a getirildi. Annesinin evinde dinlenen Akpunar, ayağı iyileşince hemen cepheye döneceğini belirterek, "Çünkü arkadaşlarım orada beni bekliyorlar. Gece gündüz demeden orada herkes görevi başında, aynı şekilde inşallah ben de döneceğim görevime. Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmez tekrar görev yerime döneceğim" diye konuştu.Emeklisubay ve astsubayların kurduğu Adaleti Savunanlar Derneği (AS-DER) ile uzman jandarma ve erbaşların üye olduğu Uzmanlar Derneği (UZ-DER), eski komutanların ihtiyaç halinde fiilen cepheye gidebileceği mesajını verdi. UZ-DER Genel Başkanı Yakup Toprak ve AS-DER Başkanvekili emekli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise "Gerekirse fiilen göreve hazır olduğumuzu ilan edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu sürecin dışında kalmamız söz konusu olamaz" dedi.Hassa ilçesinde, sınırın sıfır noktasındaki Yörük çadırında hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ve askerlere kestiği kurbanla tüm Türkiye'nin takdirini kazanan, Yörük Teyze" olarak tanınan Döndü Deveci (65), dün de sınırda bekleyen Mehmetçikleri ziyaret ederek moral verdi. 8 çocuk annesi Deveci, "Anneler merak etmeyin, evlatlarınız burada bana emanet" dedi.Muş'tabir grup ilkokul öğrencisi Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in içini ısıtacak duygu dolu mektuplar yazdı. "Canım asker abilerim. Allah sizi korusun. Dileğimiz ailelerinize çabuk kavuşun" yazılı mektuplar cepheye gönderilmek üzere İl Garnizon Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.İzmir'deKızılay'ın kan bağışı standına gelen vatandaşlar "Vatanımız için kanımız feda olsun" mesajı verdi. Bingöl'de adliye çalışanları kan bağışında bulundu. Uşak'ta ise Kardeşlik Platformu üyeleri topluca askerlik başvurusunda bulundu.Romanlar, davul zurna eşliğinde askerlik şubesine gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.Kayak Kulübü üyeleri, Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki kulüp binası önünde hilal oluşturup Türk bayrağı salladı.Şehit annesi Aydın Işıklı, gönüllü olarak askerlerin yemeğeni yapmak istediğini söyledi.11 gazi ve şehit yakını, Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü katılmak için dilekçeyle başvurdu.