May’e ‘Zeytin Dalı’ telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan
, dün İngiltere Başbakanı Theresa May
ile telefonla görüşerek, Zeytin Dalı
Harekatı hakkında bilgi verdi. Erdoğan Afrin'in tüm terör örgütlerinden temizleneceğini vurguladı. İngiliz Başbakan May ise Türkiye'nin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin DEAŞ
'ı yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4-10 Şubat arasında Vatikan, İtalya, Brezilya, Uruguay ve Venezüella'ya gidecek. Ziyaretlerin ana gündemini Afrin operasyonu oluşturacak