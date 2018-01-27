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May’e ‘’ telefonu

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018
May’e ‘Zeytin Dalı’ telefonu
, dün İngiltere Başbakanı ile telefonla görüşerek, Harekatı hakkında bilgi verdi. Erdoğan Afrin'in tüm terör örgütlerinden temizleneceğini vurguladı. İngiliz Başbakan May ise Türkiye'nin çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik girişimlerde önemli rol oynayan Türkiye'nin 'ı yenilgiye uğratma konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4-10 Şubat arasında Vatikan, İtalya, Brezilya, Uruguay ve Venezüella'ya gidecek. Ziyaretlerin ana gündemini Afrin operasyonu oluşturacak
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May’e ‘Zeytin Dalı’ telefonu
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