ÖSO komutanları : Kürt halkını teröristlerden kurtaracağız

TSK
'nın
Zeytin Dalı Harekâtı'na destek veren Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO
) savaşçıları "devrim şarkıları" söyleyerek nöbet tutuyor. PKK
'yı bölgeden temizleme sözü veren ÖSO askerleri şöyle konuştu: (ÖSO) komutanlarından Ahmed Osman:
Suriye içinden Afrin'e doğru yeni bir cephe açmaya hazırlanıyoruz ve Tel Rıfat çevresindeki köyleri ele geçirmeyi hedefliyoruz. ÖSO komutanlarından Yusuf Ahmet Dirbes: PYD
/PKK rejimle işbirliği yapıyor. Topraklarımızı yeniden almak için kararlıyız. Bunun için savaşıyoruz. Allah'ın izniyle Afrin'e (merkeze) kadar gideceğiz. ÖSO askeri Ahmet Meryemini:
Afrin ve çevresindeki bölgeleri bölücü terör örgütlerinden temizleyeceğiz. Kürt halkını teröristlerden kurtaracağız. ÖSO askeri Yaser Ömer:
Terör örgütü PKK bizim her şeyimizi aldı. Topraklarımızı, evimizi işgal etti. Bir devlet kurmak istiyor. 250 bin sivili göç ettirdi. DEAŞ
ile savaştığımız gibi onlarla da savaşıp, masum insanları evlerine döndüreceğiz.