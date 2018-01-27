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Tel Abyad'daki teröristler sınırda görüntülendi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 02:01
Tel Abyad'daki teröristler sınırda görüntülendi

'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da bulunan terör örgütü /'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi.

'nin Rakka kentine bağlı 'ın sınırında bulunan Suriye'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen 5 terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağıya atıp bir kamyonete yükledi.

Sınırda görüntülenen teröristler, yükledikleri inşaat malzemelerini götürdü.

Teröristlerin, malzemeleri yeni yapacakları kontrol noktasında kullanacakları öğrenildi.

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Tel Abyad'daki teröristler sınırda görüntülendi
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