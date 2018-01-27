TSK'dan Afrin açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenenlen operasyonda 2 askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 447'ye çıktığı belirtildi.

TSK, Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye yönelik düzenenlen Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklama yaptı. 2 askerin şehit olduğu, 11 askerin de yaralandığı belirtilen açıklamada, bugün operasyonlarda 53 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekâtıö başlatılmıştır.



Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.



Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.



Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



Harekât kapsamında, 27 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.



Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.



"Zeytin Dalı Harekâtıö kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur.



"Zeytin Dalı Harekâtı" planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.