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Adıyaman'dan geçen askeri konvoya sevgi gösterisi

Obüs ve zırhlı araçları taşıyan askeri konvoy Adıyaman'da, vatandaşların alkış ve zılgıtlarıyla 'e uğurlandı.

Giriş Tarihi: 28.1.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.1.2018 12:11
Adıyaman'dan geçen askeri konvoya sevgi gösterisi

Erzurum Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı'ndan Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri konvoy, dün gece Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinden geçti.

Obüs ve zırhlı araçları taşıyan konvoyu gören Gölbaşılılar, onlara sevgi gösterisinde bulundu.

Askeri konvoy alkış ve zılgıtlarla, 'e uğurlandı. Vatandaşlar uzun süre tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.

'nın Afrin'deki terörist unsurlara yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na destek olan vatandaşlar, bölgeye giden askerleri yalnız bırakmıyor. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar askerlere sevgi gösterisinde bulunuyor.

Askeri konvoya sevgi gösterisi

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Adıyaman'dan geçen askeri konvoya sevgi gösterisi
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