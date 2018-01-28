“Afrin’de halka büyük zulüm var”

Suriye'nin Halep kentinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Yaser Alkhalilalibrahim (32), Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. 5 yıl önce rejim güçlerinin saldırılarından kaçıp, Diyarbakır Bağlar'a eşi ve 3 çocuğuyla yerleşen Alkhalilalibrahim, "Afrin
'de Arap, Kürt ve farklı ırklar bir arada yaşadı. ABD, PYD
/PKK
'ya silah ve para desteğinde bulunup, orayı karıştırdı. Devletimiz bizi vuruyordu. ABD, DEAŞ ve Esad dünyadaki en büyük şeytan. Afrin'deki arkadaşlarımla konuştuğumda PYD/PKK'nın zulmünü anlatıyorlar. PYD/PKK'lılar yaşı küçük olanları zorla silah altına alıyor. Oradaki arkadaşım 'Babam 60 yaşında ama PYD/PKK'lılar ona eline silah alacaksın' diye baskı yaptığını anlattı. 'Ya geleceksiniz ya da kızlarınızı alacağız' diyorlarmış. Türkiye'nin büyük ve merhametli bir devlet. PYD/PKK neden Afrin'i aldı? Çünkü PYD/PKK sonradan Türkiye'yi ve bu milleti vuracaktı. Afrin halkı, Türkiye ordusunun gelmesini istiyor. Afrin'deki binlerce insan Türk ordusu için dua ediyor. 'İnşallah bu savaş biter de Türkiye bize yardım eder.' diyorlar. Orada zulüm çok var. Kürtler dahi PYD/ PKK'ya karşı. Çünkü onlar insanlara çok kötü davranıyor ve zulüm yapıyor." diye konuştu. 'OPERASYON KÜRT HALKI İÇİN DE YASER YAPILIYOR'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) içindeki Kürt komutan İsa Kedlo Özgürlük ve barış için yola çıktık. Amacımız asla sivil halkın evlerini bombalamak ya da masum insanları öldürmek değil. Bu operasyon PKK'dan zulüm gören Kürt halkımızı kurtarmak için başlatılmıştır." dedi.