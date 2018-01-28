Erdoğan'dan Afrin mesajı: Burseya tepesini düşüreceğiz.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Çorum bugün bir başkasın. Sevgili kardeşlerim, sevgili gençler. Sizleri bu anlamlı buluşmada, 6. olağan kongremizde en kalbi duygularla selamlıyorum. Kardeşlerim, bugün bu hava şartlarına rağmen, burada sımsıcak bir hava oluşturdunuz. Bu gönüllerinizin sıcaklığını hissediyorum. Sizler inanıyorum ki bu uzun yolculukta bugüne kadar yiğidin harman olduğu yerde bizi yalnız bırakmadınız. İnaniyorum ki bundan sonra da bırakmayacaksınız. Yol olun, varlık olun gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diyorduk. Bugün Afrin'e çıkarken böyle söylüyoruz.

"BİRAZ SONRA BURSEYA TEPESİNİ DE DÜŞÜRECEĞİZ" Bak, 9. gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi. 484. Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah biraz sonra Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var.

Erdoğan'dan Afrin mesajı "Burseya Tepesi'ni düşüreceğiz."

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ"

Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler. Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek.

Çıkmışlar şurayı şöyle, burayı böyle böleceğiz. Neyi bölüyorsunuz ya? Gabar'da ne olduk? F-16 olduk. Cudi'de, Tendürek'te F-16 olduk. Tank olduk bitirdik.

Paralel devlet. Demek ki bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın, arkanızdayız, kovalıyoruz sizi. Çorum'da varsa bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansı yapıyorlar. Bugüne kadar beddualarınız tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman'ın duasını kabul eder. Müslüman sıradan bir insan değildir.