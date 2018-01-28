İşte PKK’nın Afrin yalanını çürüten kareler!

Yemen'de vurulan tankları, Kuveyt'te çıkan yangınları ve DEAŞ tarafından esir alınan Irak askerlerini Zeytin Dalı Harekatı'ndanmış gibi göstermeye çalışan sosyal medyadaki PKK hesapları, eski görüntüleri paylaşıma sokarak kara propaganda yapmaya devam ediyor. Son olarak, PKK yanlısı Facebook hesapları 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi fotoğraflarını da dünya kamuoyunu yanıltmak için kullandı. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan darbeci FETÖ üyelerinin gözaltına alındığı fotoğrafı yayınlayan hesaplar, FETÖ'cü teröristleri Zeytin Dalı Harekatı'na katılıp esir düşen Türk askerlermiş gibi göstermeye çalıştı. Bir diğer dezenformasyon haberini Twitter ve Facebook'taki birçok terör yanlısı hesap kullandı. Malezya'da 2015 yılının mart ayında bir uçuş gösterisi esnasında havada çarpışan iki uçağın görüntülerini kullanan sosyal medya hesapları PKK'nın Afrin'de Türk uçağı düşürdüğünü iddia etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğu iddia edilen bir diğer yanan tank fotoğrafının ise 2011 tarihinde Libya'nın Ecdebiye şehrinde çekildiği ortaya çıktı. "Kobane" rumuzlu bir Twitter hesabı ise Davos'taki Trump karşıtı gösterileri "Afrin yanlısı protesto" gibi lanse edip New York Times'ın manşetten bu habere yer verdiği yalanını yaydı.

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