Mersinli şehidin baba evine şehadet haberi ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş'ün Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Gümüş'ün ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine giden askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini baba Mükremin Gümüş ile diğer aile yakınlarına iletti.
Aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi.
Şehidin baba evi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı.
Evli olan şehidin eşinin hamile olduğu öğrenildi.