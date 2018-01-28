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Öncüpınar’da askeri sevkıyat

EMİR SOMER
EMİR SOMER MURAT ŞENGÜL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018
Öncüpınar’da askeri sevkıyat

"Zeytin Dalı" harekatının 8. gününde Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZBT) ve tanklar 'ye geçiş yaptı. Çadırları ve tüm stokları dolu olan ve ekipleri de Öncüpınar Kapısı'nda açıklama yaptı. AFAD ve Türk Kızılayı ekipleri, Öncüpınar ve Cilvegözü'nden Suriye'ye geçerek keşif yaptı. Kamp oluşturulabilecek noktalar belirlendi ve olası göç halinde 30 bin kişinin kalabileceği kamplar oluşturlmasının hedeflendiği ve ilerleyen günlerde iş makinelerinin söz konusu noktalara geçerek çalışmaları başlanılacağı belirtildi. Türk Kızılayı ve AFAD, bölgedeki sivilerin zarar görmemeleri ve insani yardımlar için incelemelerini sürdürüyor.

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Öncüpınar’da askeri sevkıyat
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