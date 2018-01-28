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’den temizlenen ’ndaki tünel ve hendeklerin görüntüleri ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip , terör örgütü ’den temizlendi. Teröristlerden temizlenen bölgedeki tünel ve hendeklerin görüntüleri ortaya çıktı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 00:52 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 01:27
PYD’den temizlenen Burseya Dağı’ndaki tünel ve hendeklerin görüntüleri ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusunda bulunan stratejik öneme sahip 'nı terör örgütü 'den temizledi. İşgalci PYD'li teröristlerden arındırılan bölgede, birbirine bağlı tünel ve hendekler ortaya çıktı. Teröristlerin, insan boyunda kazılan hendek ve tünelleri kaçış yolu olarak kullandıkları tespit edildi. Tünellerde bulunan gıda ve diğer yaşam malzemeleri, bölgeden gelen görüntülere yansıdı.
Terör örgütü mensuplarının tünel, hendek ve diğer sözde yaşam alanlarında, el yapımı patlayıcı ve mayınlı tuzaklara karşı arama imha faaliyetleri başlatıldı. Bölgedeki güvenlik çalışmaları sürdürülüyor.

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