SADAT'ın kurucusu Tanrıverdi: Sivil silahlı örgüt kabul edilemez

SADAT tam olarak nedir? Kuruluş amacı nedir? Hakkında pek çok spekülasyon var.

1996 yılının temmuzunda, tuğgeneralliğimin 4'üncü senesini tamamlamak üzereydim. Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı'ndaydım. Sırp- Bosna Savaşı yeni bitmişti. Bosna'daki Türk birliğine ve Bosna yönetimine destek amacıyla, Bosna'ya ziyarete gittik. Kafile başkanımız, o zamanın Genelkurmay Harekât Başkanı Korgeneral Çetin Doğan'dı. O yolculuk sırasında Çetin Doğan Paşa bir olay anlattı. MPRI "Military Prefessiyonal Resources Incorporated" isimli bir ABD özel savunma danışmanlık şirketinden bir yetkili, Genelkurmay Başkanlığı'na gelerek, şirketlerinin bünyesine TSK'dan bir muvazzaf personel verilmesini istemiş. Sonradan öğrenilmiş ki bu şirket daha önce rahmetli İzzet Begoviç'e, Bosna ordusunu kurup, eğitip, donatıp hazır olarak Bosna Hersek'e teslim etmeyi teklif etmiş, Begoviç de "Türkiye kabul ederse olur" demiş. Özel savunma danışmanlık şirketlerinin yeni yeni kurulmaya başlandığı yıllardı. Seyahatten döndükten 1 ay sonra ben kadrosuzluktan emekliye sevk edildim. Bu şirketlerle ilgili araştırma yapmaya başladım. Sonunda Peter Waren Singer tarafından yazılmış 400 sayfalık "Kiralık Ordular-Özel Askeri Şirketler" isimli, 2009 yılında basılmış kitabı buldum ve okudum. Kitapta, MPRI şirketi ile birlikte 3 özel savunma danışmanlık şirketinin dünya üzerindeki bütün faaliyetlerinden, ayrıca 70 ABD şirketinin her birinden de birkaç paragrafla hangi ülkelerde hangi faaliyetlerde bulunduklarından bahsediliyordu. O zamanki tespitle Amerika'nın Suudi Arabistan'da 5 ayrı savunma danışmanlık şirketi vardı. Bunların sermayeleri 5 milyon dolardan fazla ve 1500'e yakın emekli askeri personeli var. Aşağı yukarı 5-6 bin kişilik askeri danışma heyeti, Suudi Arabistan'ın karar mercilerine yakın bir yerde faaliyet gösteriyor. Böyle faaliyet gösterilince, Suudi Arabistan'ın veya başka bir ülkenin Amerika'nın kontrolü dışında adım atamadığı sonucuna vardım.

Kitabın yazıldığı tarihteki bilgilere göre, Örneğin Suudi Arabistan'da; VINNELL adlı şirket; stratejik mevkileri kollayarak rejimi koruyan "Suudi Ulusal Muhafızları"na eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. BDM şirketi; Suudi Arabistan ordusuna ve hava kuvvetlerine lojistik, eğitim, istihbarat, danışmanlık ve operasyon hizmetleri veriyor. Booz-Allen Hamilton şirketi; harp akademilerini eğitiyor yönetiyor. SAIÇ Şirketi; donanma ve hava savunmasına destek hizmeti veriyor. O'Gara Şirketi; kraliyet ailesini koruma, yerel güvenlik güçlerine eğitim, kontr-terör ve meskûn mahal eğitimi sağlama hizmeti veriyor. ABD savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı kontrolünde hizmet gören 70 özel savunma danışmanlık şirketi varken bu şirketlerin hizmet verdiği ülkelerin ABD'nin iradesi dışında hareket etmesinin mümkün olamayacağı düşünüldüğünde işin fecaati ortaya çıkıyordu.

'İDDİALAR TAMAMEN İFTİRA!'

SADAT'la ilgili çok kritik iddialar var. Bunlardan en dikkat çekeni, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu söylemesiydi. Ümit Özdağ da bu iddiayı sürdürdü ve bunların SADAT'la ilişkili olduğunu ima etti. Sizin Türkiye'de silahlı eğitim kamplarınız var mı? Bu iddialara ne diyorsunuz?

Tamamen iftira, hayal mahsulü! Bunların SADAT'la alakası yok. Hiçbir eğitim tesisimiz yok. Ümit Özdağ bunu 2017'nin temmuzunda da söyledi. 2012'de de bir gazete bu iddiaları ortaya attı. O gazete hakkında tekzip davası açtık ve kazandık. ABD'de yayınlanan ve "Kontrollü darbe" iddiasını pekiştirmek, Cumhurbaşkanı'mızı yıpratmak için ortaya atılmış bir propaganda haberini gerçek olarak algıladılar. Devlete böyle ağır bir iddiada bulunmak, bir siyaset insanına yakışmaz. Tabii bunun sonucu yargıdan çıkacak.

Web sitenizde bireysel eğitim vermediğinizi belirtmişsiniz. Ama yine de sorayım, sivillere yönelik askeri eğitim veriyor musunuz?

Bu tür asılsız iddialar SADAT'ın kurulduğu zamandan beri sürdürülüyor. Aslında mevzuatımız dikkatlice incelense SADAT'ın neye hizmet ettiği çok rahat bir şekilde anlaşılır. Kuruluş amacımıza uygun olarak dost ülkelerin devlet organlarını muhatap alıp kendi ülkelerinde kendi hukuki mevzuatlarına uygun olarak kurumsal bazda danışmanlık, eğitim ve donatım hizmeti veriyoruz. Bunun dışındaki yakıştırmalar, mesnetsiz ve iftira niteliğinde...(Habertürk)