Sekiz günde 447 terörist öldürüldü

TSK'nın Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 8'inci gününe girerken, operasyon kapsamında Afrin'de 4 cephede birden mücadele eden Mehmetçik, 447 teröristi etkisiz hale getirdi. Genelkurmay'ın açıklamasında harekatın başından itibaren Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar ve Atak helikopterlerinin PKK/ KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 382 hedefi imha ettiği belirtildi.

Dünkü çatışmalarda ise Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan ile 1 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı. Ordu Mesudiye nüfusuna kayıtlı şehit Mehmethan'ın İstanbul Ümraniye'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Mehmethan bugün Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda defnedilecek.

Harekâtın başından bu yana şehit Mehmetçik sayısı 5'e, yaralı asker sayısı da 41'e yükseldi.

TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 2 askeri de dün yaşanan çatışmalarda şehit düştü, 4'ü yaralandı. ÖSO'nun toplam şehit sayısı 15'e, yaralı sayısı 28'e çıktı. Dün PYD/PKK'nın Halep'in Mare ilçesindeki sızma girişimi de ÖSO tarafından engellendi. 4 terörist öldürüldü.



4 CEPHEDE DURUM

Zeytin Dalı Operasyonu'nun kara harekâtının ilk adımında Kilis Gülbaba'dan sınırında Afrin'e geçen TSK öncülüğündeki ÖSO bölgenin en büyük yerleşim birimlerinden biri olan Bülbül Kasabası eteklerine kadar geldi.

Afrin'in kuzeydoğusunda ikinci bir cephe daha açan TSK ile teröristler arasındaki çatışmalar Marsawa bölgesinde yoğunlaştı. Operasyonun batı cephesinde 4 noktada birden Afrin'e hücum eden bordo bereliler, birinci noktada Adah Manlı, ikinci noktada Maskanlı, üçüncü noktada Ömer Uşağı köyü ve çevresinden, dördüncü noktada ise Karmanlık'tan eş zamanlı olarak Raco ve Cinderes bölgelerinin kontrolünü ele geçirmek için saldırıya geçti. Batı cephesinde coğrafi koşullar ve hava şartlarına rağmen başarıyla ilerleyen birlikler, şimdiden dağlık alanda bazı bölgelerde 15 kilometre mesafe kat etmeyi başardı.

Doğu cephesi ise Burseya Dağı'nda zaman zaman yaşanan çatışmalarla devam ediyor. Beton gözetleme kulesi, tüneller, derin hendekler ve örgütün eğitim kamplarının bulunduğu dağdaki terör hedeflerini obüsler aralıksız vuruyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki Türk üsleri de operasyona destek veriyor.

Batı cephesinde terör örgütünün İdlib sınırına inşa ettiği beton gözetleme kuleleri ve tüneller Türk savaş uçakları tarafından imha edildi. Türk üslerinden bölgedeki terör hedefleri vuruldu. TSK öncülüğündeki ÖSO savaşçıları, önümüzdeki hafta içinde gerçekleştireceği büyük operasyonlarla terör örgütünün belini kıracak.



İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Afrin ilçesinin kuzeybatısındaki ilerleyişine devam eden Mehmetçik, Raco beldesine bağlı Ali Bekki köyünün kontrolünü sağladı. TSK ve ÖSO birlikleri, aynı bölgedeki 740'ıncı nokta olarak bilinen bölgeyi ve örgütün bir eğitim kampını da ele geçirdi. Operasyonda 10'dan fazla terörist de etkisiz hale getirildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin 20 Ocak'ta başlattığı harekât kapsamındaki kara operasyonunda, Adamanlı, Haftar, Hay Oğlu, Ömer Uşağı, Marso, Şeyh Abid, Karmanlı, Bali Köy, Kurni ve Mahmud Ubasi köyleri ile Syria Tel tepesi terör örgütünden alınmıştı.

SURİYELİ ÇOCUKLARIN BİR HAYALİ VAR

Suriye'deki PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden kaçan Azez'e gelen binlerce kişi Burseya Dağı eteklerindeki çadırlarda zor şartlar altında yaşıyor. Bölgede bulunan zeytin ağaçlarının altında kendi imkanlarıyla yaptıkları çadırlarda yaşamak zorunda kalan Suriyeliler için kış oldukça zor geçiyor. Çadır kamplarda kalan çocuklar sabah saatlerinde ellerindeki küçük çapalarla, sobada yakmak için bitki kökleri toplamak için yollara düşüyor. TSK'nın bölgeyi PYD/PKK'lı teröristlerden temizlemek için operasyon düzenlediği Burseya Dağı eteklerinde ellerindeki torbalarla gün boyunca dolaşan çocuklar evlerine kavuşacakları günün hayalini kuruyor.