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Sınırda korku yok, Mehmetçiğe destek var

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018
Sınırda korku yok, Mehmetçiğe destek var

Bölücü terör Örgütü - 'nin roket ve havan topları ile "" harekâtının sürdüğü Afrin'den hain saldırılar düzenlediği Hatay-Gaziantep sınır hattında korku ve endişe yok, Mehmetçiğe destek var. PKK/YPG'nin önceki gün akşam saatlerinde topraklarından attıkları iki havan topu mermisi Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Yalankoz Mahallesi yakınlarına, bir roket ise Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne düştü. Havan topları ve roketin boş araziye isabet ettiği üç hain saldırıda da can kaybı veya yaralanan kimse olmazken, şarapnel parçaları çevrede bulunan bazı evlere isabet etti ve küçük çaplı hasarlar oluşturdu. Sınır hattında yaşamı olumsuz yönde etkilemedi. Vatandaşlar günlük yaşamlarına devam etti. Sınır hattındaki cadde ve sokaklara; Afrin'de "Zeytin Dalı" harekâtını yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin moralini yüksek tutacak destek afiş ve pankartları asıldı.

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