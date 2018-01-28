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Türkmenler'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Afganistan Türkmenleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AFTÜYAD) tarafından, ''Mehmetçik'le Dayanışma Gecesi'' etkinliği düzenlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2018 20:59 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 01:48
Türkmenler'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Etkinlikte, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarılı olması için Fetih Suresi okunarak, operasyonda şehit olan askerler için yapılan hatmin duası edildi.

Etkinliğe katılan Türkmenler, gönüllü askerlik başvurusu için askerlik şubesine vermek üzere, ''Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, barış ve huzur için savaş veren Türk askerimizin yanında canım ve bedenimle bulunmaya hazırım. Askerlik vazifesine her an hazır olduğumu beyan ederim.'' yazılı belgeler hazırladılar.

AFTÜYAD Başkanı Fehim Işık, burada yaptığı konuşmada, Türkmenler olarak Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e, Cumhurbaşkanı 'a, Türk milleti ve devletine destek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkmenlerin 40 yıldır Türkiye'de huzur içinde yaşadıklarını belirten Işık, ''Biz ata vatanımızdan ayrıldık, ana vatanımıza geldik. '7'den 70'e tüm Türkmenler asker olmaya hazırız.' demek için toplandık. Askerlik şubesine gidip hissiyatımızı bildirdik. Yemek yapıp askerlerimize göndermek istedik fakat böyle bir ihtiyaç olmadığını söylediler.'' dedi.

Dernek üyesi Hacı Recep Türkgeldi de Türk bayrağına, vatanına ve milletine olan sevgisini dile getirerek, ''Ordumuza, Başbakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz. Türkiye bizi bağrına bastı. Hiç ayrımcılık yaşamadık. Mehmetçik'e canımız da kanımız da feda olsun.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlara ikramda bulunuldu.

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