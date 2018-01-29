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20 ilde ‘asker abilere’ operasyonu

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018
20 ilde ‘asker abilere’ FETÖ operasyonu
merkezli 20 ilde /'ye yönelik operasyonda aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün "askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 31 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 20 ilde eşzamanlı operasyonlarda bir binbaşı, 2 üsteğmen, 11 astsubay, 10 uzman erbaş, bir öğretmen ve bir ev kadını olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı. Firari 5 şüpheli aranıyor. 'de de FETÖ'nün "Midyat imamı" olduğu iddia edilen ByLock'u kullanışı Coşkun S. 'da gözaltına alındı. Zanlı Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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20 ilde ‘asker abilere’ FETÖ operasyonu
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