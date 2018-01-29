73 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin
Dalı Harekâtı'nın başından
itibaren etkisiz hale getirilen
terörist sayısının 557 olduğunu açıkladı.
Önceki gece ve dün 20 hedef imha edilirken 73 PKK
/KCK
/
PYD-YPG ve DEAŞ
'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtın planlama
ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak,
mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masumların
zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiğine işaret
edilen açıklamada, "Hava Kuvvetleri'nce gece süresince PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat
deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüştür.
Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.