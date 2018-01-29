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73 terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 29.1.2018
73 terörist öldürüldü
Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 557 olduğunu açıkladı. Önceki gece ve dün 20 hedef imha edilirken 73 // PYD-YPG ve 'lı terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil ve masumların zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiğine işaret edilen açıklamada, "Hava Kuvvetleri'nce gece süresince PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüştür. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.
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73 terörist öldürüldü
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