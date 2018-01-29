Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AK Parti MYK toplandı

toplandı

Merkez Yürütme Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 19:32 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 19:37
AK Parti MYK toplandı

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 19.15'te başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti MYK toplandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN