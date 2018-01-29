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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir."

Giriş Tarihi: 29.1.2018 12:02 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 12:10
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:

Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir.

Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir. Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir.

Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir.

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan flaş açıklama!
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