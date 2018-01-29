‘Bizi esaretten kurtardınız’

TSK operasyonlarıyla terör unsurlarından arındırılan Azez'deki Suriyeliler Mehmetçiğe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a teşekkür etti. Mesih Filfun (20), "Türk ordusuna minnettarız. Burada teröristlerin hüküm sürdüğü günleri geride bırakıyoruz. Bizi esaretten kurtardığı için ülkeniz, ordunuz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz" dedi. ÖSO tarafından güvenliğin sağlandığı Azez merkezinde geçici olarak kapatılan işyerleri açıldı. Afrin'de harekât sonrası ailesiyle evlerine yerleştiklerini ifade eden Suriyeli Halat Alu (22) "PKK-PYD ve DEAŞ'lı teröristlerden canımızı kurtardık. Şimdi de evlerimizi, yuvalarımızı geri alıyoruz. Güvenli yaşama dönüyoruz. İnanıyorum ki ülkem çok daha iyi olacak. Türk ordusuna teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Öte yandan PKK/YPG/PYD'li teröristler dün Afrin'den Hatay Reyhanlı
'ya roket attı. Yaralı olmayan olayda bazı evler hasar gördü. Saldırılara rağmen Hatay ve Gaziantep'te vatandaşlar teröristlerden korkmadıklarını ve yaşamlarına devam ettiklerini dile getiriyor. Kilis
halkı "Ev de önemli değil, iş de önemli değil... Yeter ki terör örgütleri sınırımızda yuvalanmasın. Bu noktalardan temizlensin biz her şeye razıyız" dedi.