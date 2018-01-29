Çark eden FETÖ’cüye yeni dava

Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda koruma subayı Burak Akın'ın itirafı üzerine gözaltına alınarak itirafçı olan yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit hakkında yürüttüğü soruşturma tamamladı. İtirafları üzerine serbest bırakılan Koçyiğit, örgüt baskısı sonucu çark ederek önceki ifadesini inkâr etmişti. Bunun üzerine tutuklanan Koçyiğit hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verildi. İddianamede, örgüt içinde "Metin" kod adını kullanan Koçyiğit'in, mahrem imamlar tarafından ankesörlü hatlardan 2012-2014 arasında birçok kez ardışık olarak arandığı belirtildi. Koçyiğit'in 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sonra bile örgütsel toplantılara katıldığı, Aralık 2017'de "Fehmi" kod adlı mahrem imam Fatih Tatlıoğlu'na bin TL himmet verdiği belirtildi. Şüpheli Koçyiğit'in itiraflarını savcılıkta örgüt baskısı sonucu geri çektiği tespit edildi. "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi
'ne gönderildi. Yeni iddianamenin, darbe girişiminden hemen sonra Koçyiğit hakkında, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçlamasıyla açılan davayla birleştirilmesi istendi.