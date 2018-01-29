‘Darbe çağrışımı’ ByLock’tan çıktı

Ankara
17. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde devam eden Kara Harp Okulu darbe girişimi davasının bazı sanıkları hakkındaki "ByLock
" kullanım içerikleri dava dosyasına eklendi. FETÖ
üyesi sanıklardan Sadık Alıcıoğlu'nun, 3 Mart 2015'ten itibaren telefon üzerinden ByLock'u kullandığı belirlendi. Alıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu ByLock'taki sohbet grubuna gönderilen ve deşifre edilen kriptolu "Şafak çoktan söktü" başlıklı iletide "darbe çağrışımı" yapıldığı tespit edildi. FETÖ'nün devlet kurumlarını itibarsızlaştırıp, İslam dinini istismar ederek militanlarını motive etmeye çalıştığı anlaşılan mesajda, "Bu adamların yaptığı Mekke müşriklerini geçti. Tam nifak ve küfür edalı bir muamele içine girdiler ve sonları geldi. Şafak çoktan söktü, ufakta ışık cümbüşü, bahar çok yakın. Ufukta bir nesil var. Davulları ve kösleriyle, sanki fetih ordusu. Bizim için gamlanma yok. Gam çekme nasılmış görecekler. Bu geceden sonra nehar olacak. Şimdi benim gönlüm durmuş. Günleri saymakta. Kış ne kadar şiddetliyse bahar da o kadar bereketiyle gelir" ifadeleri yer aldı. FETÖ'cüler tarafından oluşturulan sohbet grubunda, kamuoyunda "ceketi üzerinden" terörist başı Fetullah Gülen
'in tansiyonunu ölçmesiyle tanınan doktor Kudret Ünal'ın da mesajının paylaşıldığı tespit edildi.