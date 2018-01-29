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Darbecilerin avukatına Afrin’e yönelik paylaşımlarından tutuklama talebi!

’nün darbe girişimine katılan darbecilerin avukatlığını yapan Elif Esra K., Türkiye’nin Afrin’e yönelik terörü süpürme operasyonu Zeytin Dalı Harekatı aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 18:49 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 18:49

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 'terörü süpürme operasyonu' Zeytin Dalı Harekatı aleyhine sosyal medya üzerine paylaşımlar yaptığı tespit edilen Avukat Esra Elif K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, savcılığa gönderildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanan Esra Elif K. 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelinin yaptığı paylaşımlarla terörü temizlemeye yönelik Afrin operasyonunu eleştrdiği belirlendi.

DARBECİLERİN AVUKATI

Şüphelinin 'nce düzenlenen kanlı darbe girişimine katılan darbecilere yönelik açılan davalarda darbecilerin avukatlığını yaptığı biliniyor.

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Darbecilerin avukatına Afrin’e yönelik paylaşımlarından tutuklama talebi!
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