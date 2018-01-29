FETÖ'den sela talimatı: Hangi cami olduğunu not edin

Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddiasıyla, aralarında dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı eski tuğgeneral Ekrem Çağlar, eski İl Jandarma Komutanı albay Murat Orhan Tonğ ile örgütün "mahrem imamı" olduğu öne sürülen eski Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz'ün de bulunduğu, 15'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada verilen kararın gerekçesi açıklandı.

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Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan 466 sayfalık gerekçeli kararda 22 sanıkla ilgili iddianame ve savcının esas hakkındaki mütalaasının yanı sıra müştekilerin şikayetleri, sanıkların duruşmadaki savunmaları, tanık beyanları, dijital delillerin incelemesi, kamera kayıtları ve çeşitli tutanaklar yer aldı.

FETÖ/PDY'nin tanımı, yapısı ve eylemlerine yer verilerek, darbe kalkışmasına ilişkin delillere atıfta bulunulan gerekçeli kararda, soruşturma aşamasında usulüne uygun alınan arama, el koyma ve dijital inceleme kararlarına istinaden elde edilen somut delillere değinildi.

DARBE GİRİŞİMİ GECESİ "WHATSAPP"TAN GÖRÜŞMÜŞLER

Suçlu bulunan sanıkların eylemleriyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı kararda, sanık eski başçavuş Talat Öğütçü'den elde edilen cep telefonuna ilişkin raporda, GSM hattının sanık adına kayıtlı olduğu ve aktif kullanıldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, Öğütçü'nün WhatsApp'ta kurduğu grupta darbe teşebbüsünün gerçekleştiği saatlerde eylemlerle ilgili paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Öğütçü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı darbe teşebbüsüne karşı durmak amacıyla meydanlara çağırması ve Diyanet İşleri Başkanlığının girişimiyle camilerden okunan selaları kastederek, "Hangi cami olduğunu unutma, Ömer not etsin." ve "Tarık, camiyi öğren." yazılı mesajlar gönderdiği aktarılan gerekçeli kararda, sanığın darbe teşebbüsünün devam ettiği saatlerde WhatsApp'taki yazışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kararda, Öğütçü'nün darbe girişimi gecesi saat 01.33.08'de "Görevimizin başındayız.", 01.33.14'te "İdare bizde.", 01.37.01'den sonra da arka arkaya gönderdiği "Hükümetin selası okunuyor, dinleyin, sevaptır, Tayyip kendi derdinde." ifadelerinin yer aldığı mesajların dava dosyasındaki somut delillerden olduğu vurgulandı.

Bu deliller de göz önünde bulundurularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık Öğütçü'nün, 3. Ordu Komutanlığındaki astsubayları temsilen karargahta makam odasının bulunduğu ve 3. Ordu Komutanı ile direkt görüşme yapabildiği bildirildi.

ÖĞÜTÇÜ, PİŞMAN OLMADIĞI İÇİN CEZASINDA İNDİRİM YAPILMAMIŞTI

Mahkemece, 29 Aralık 2017'de karara bağlanan davada, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin 3. Ordu Komutanlığındaki eylemlere katıldıkları gerekçesiyle yargılanan sanıklardan eski tuğgeneral Çağlar, eski Yrd. Doç. Dr. Karagöz ile eski Başçavuş Öğütçü'nün de yer aldığı 15 tutuklu sanığa, "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanıklardan Çağlar, Karagöz ve Öğütçü için işledikleri suçtan pişmanlık göstermemeleri ve yargılama sürecindeki davranışları sebebiyle takdir indirimi uygulamayan heyet, eski İl Jandarma Komutanı albay Murat Orhan Tonğ, eski yarbay Şakir Akbulut'un da aralarında olduğu diğer 12 tutuklu sanığın cezasını ise duruşmalardaki iyi halleri ve çeşitli gerekçelerle müebbet hapse çevirmişti.

Davanın 7 tutuksuz sanığı ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.