Mahrem imam ajan gibi takip etmiş

FETÖ
'nün TSK
yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınmasının ardından etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir subay, kendisinden sorumlu "mahrem imamın" adım adım takibine maruz kaldığını anlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapatılan Gediz Üniversitesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli M.Ö. hakkında ifade veren itirafçı subay M.B.I, 'Gökhan' kod adını kullanan M.Ö.'nün 2006-2012 arasında kendisinden sorumlu olduğunu söyledi. M.M.I., "Telefon numaramı değiştirmeme rağmen M.Ö. beni aradı. Çanakkale'ye tayin olunca örgütte devam etmem yönünde telkinlerde bulundu. Örgütten ayrıldıktan sonra zoraki beni izledi. Ağrı'ya tayinim çıktığında hâlâ peşimdeydi" dedi.