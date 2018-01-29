Milli Piyango çekilişi canlı izle! Milli Piyango çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango sonuçları belli oldu mu? 29 Ocak Milli Piyango çekilişi bu akşam Ankara'da gerçekleşecek. Daha önceki çekilişte Bursa, İstanbul, Ankara ve Antalya'da yaşayan dört talihli 4 milyon TL'yi bölüşmüştü. Milyonlarca vatandaşımız bu akşam çekilecek Milli Piyango sonuçlarını büyük bir umut ve heyecanla takip ediyor. Milli Piyango en çok çıkan rakamlar haberimizde...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Geçen hafta yani 19 Ocak 2018 Milli Piyango çekilişinde 4 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar: 8,0,8,4,2,3 olmuştu. Geleneksel olarak Milli Piyango çekilişleri saat 15:00'da başlıyor. Büyük ikramiye ve amorti sonuçları ise saat 18:00'da Milli Piyango canlı yayınında belli olacak. 29 Ocak Milli Piyango sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

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MİLLİ PİYANGO EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6