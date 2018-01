On Numara sonuçları! 29 Ocak On Numara bilet sorgulama...

On Numara çekilişinin 808. haftasında yüz binlerce vatandaş umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 10 bilen kişi sayısı 13 olmuş ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 25.477.40 TL oldu. Geçen hafta büyük ikramiyeyi paylaşan iller Çanakkale (Merkez), Çanakkale (Biga), Edirne, Gaziantep (Şehitkamil), İstanbul (Eyüp), İstanbul (Fatih), İstanbul (Üsküdar), İstanbul (Bayrampaşa), İstanbul (Bağcılar), Kayseri (Melikgazi), Muğla (Marmaris), Samsun (Çarşamba), Bartın (Merkez) olmuştu.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.

ON NUMARA İSTATİSTİKLERİ

Sayı Toplam İsabet Son İsabet

26 253 807. Hafta

35 250 805. Hafta

3 245 807. Hafta

12 242 807. Hafta

62 242 806. Hafta

69 240 806. Hafta

72 239 798. Hafta

50 239 806. Hafta

23 238 806. Hafta

5 238 803. Hafta

71 238 801. Hafta

34 237 800. Hafta

68 236 804. Hafta

19 235 807. Hafta

46 235 804. Hafta

42 234 807. Hafta

33 234 805. Hafta

77 233 807. Hafta

7 233 806. Hafta

4 233 804. Hafta

44 231 806. Hafta

17 231 807. Hafta

36 230 802. Hafta

18 229 807. Hafta

56 229 806. Hafta

21 228 807. Hafta

48 228 807. Hafta

2 228 807. Hafta

73 226 806. Hafta

24 226 798. Hafta

1 226 795. Hafta

61 225 807. Hafta

57 225 801. Hafta

59 225 804. Hafta

64 224 805. Hafta

32 223 805. Hafta

28 223 807. Hafta

39 222 806. Hafta

22 222 807. Hafta

60 222 802. Hafta

51 222 804. Hafta

38 222 806. Hafta

37 221 801. Hafta

15 221 807. Hafta

66 221 806. Hafta

30 220 807. Hafta

78 220 802. Hafta

10 219 798. Hafta

27 219 793. Hafta

74 218 805. Hafta

75 215 807. Hafta

54 213 806. Hafta

58 213 801. Hafta

14 212 807. Hafta

53 211 803. Hafta

25 211 805. Hafta

45 211 802. Hafta

49 211 803. Hafta

16 211 800. Hafta

76 211 802. Hafta

79 211 805. Hafta

40 211 804. Hafta

65 210 803. Hafta

63 210 804. Hafta

43 209 804. Hafta

47 209 806. Hafta

41 209 800. Hafta

52 209 806. Hafta

8 208 803. Hafta

29 207 806. Hafta

31 207 805. Hafta

11 206 804. Hafta

6 206 807. Hafta

13 206 805. Hafta

9 205 807. Hafta

70 204 806. Hafta

80 204 806. Hafta

20 203 807. Hafta

67 202 805. Hafta

55 199 807. Hafta