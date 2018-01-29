On Numara sonuçları! 29 Ocak On Numara bilet sorgulama...

On Numara çekilişinin 808. haftasında yüz binlerce vatandaş umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 10 bilen kişi sayısı 13 olmuş ve kişi başına düşen ikramiye tutarı 25.477.40 TL oldu. Geçen hafta büyük ikramiyeyi paylaşan iller Çanakkale (Merkez), Çanakkale (Biga), Edirne, Gaziantep (Şehitkamil), İstanbul (Eyüp), İstanbul (Fatih), İstanbul (Üsküdar), İstanbul (Bayrampaşa), İstanbul (Bağcılar), Kayseri (Melikgazi), Muğla (Marmaris), Samsun (Çarşamba), Bartın (Merkez) olmuştu.
İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.
On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.
İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.
On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,
10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.
On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.
On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.
On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.
Sayı Toplam İsabet Son İsabet
26 253 807. Hafta
35 250 805. Hafta
3 245 807. Hafta
12 242 807. Hafta
62 242 806. Hafta
69 240 806. Hafta
72 239 798. Hafta
50 239 806. Hafta
23 238 806. Hafta
5 238 803. Hafta
71 238 801. Hafta
34 237 800. Hafta
68 236 804. Hafta
19 235 807. Hafta
46 235 804. Hafta
42 234 807. Hafta
33 234 805. Hafta
77 233 807. Hafta
7 233 806. Hafta
4 233 804. Hafta
44 231 806. Hafta
17 231 807. Hafta
36 230 802. Hafta
18 229 807. Hafta
56 229 806. Hafta
21 228 807. Hafta
48 228 807. Hafta
2 228 807. Hafta
73 226 806. Hafta
24 226 798. Hafta
1 226 795. Hafta
61 225 807. Hafta
57 225 801. Hafta
59 225 804. Hafta
64 224 805. Hafta
32 223 805. Hafta
28 223 807. Hafta
39 222 806. Hafta
22 222 807. Hafta
60 222 802. Hafta
51 222 804. Hafta
38 222 806. Hafta
37 221 801. Hafta
15 221 807. Hafta
66 221 806. Hafta
30 220 807. Hafta
78 220 802. Hafta
10 219 798. Hafta
27 219 793. Hafta
74 218 805. Hafta
75 215 807. Hafta
54 213 806. Hafta
58 213 801. Hafta
14 212 807. Hafta
53 211 803. Hafta
25 211 805. Hafta
45 211 802. Hafta
49 211 803. Hafta
16 211 800. Hafta
76 211 802. Hafta
79 211 805. Hafta
40 211 804. Hafta
65 210 803. Hafta
63 210 804. Hafta
43 209 804. Hafta
47 209 806. Hafta
41 209 800. Hafta
52 209 806. Hafta
8 208 803. Hafta
29 207 806. Hafta
31 207 805. Hafta
11 206 804. Hafta
6 206 807. Hafta
13 206 805. Hafta
9 205 807. Hafta
70 204 806. Hafta
80 204 806. Hafta
20 203 807. Hafta
67 202 805. Hafta
55 199 807. Hafta