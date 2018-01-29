Son Dakika Haberi: Ölüme terk edilen Afrinli kadını Türk askeri kurtardı!

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından arındırılan bir köyde, terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını kurtararak Türkiye'ye getirdi. TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürütülen operasyonlarda TSK'ya ait birlikler Hatay sınırı karşısında Afrin'in batısındaki operasyonda El Hamam köyünü teröristlerden temizledi. Köydeki evlerde gece arama-tarama yapan askerler, bir evde ölüme terk edilmiş engelli kadına rastladı.