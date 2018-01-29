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Son dakika haberi: Suruç'ta yasadışı yollardan 'ye girmeye çalışan bir yakalandı

'dan son dakika açıklaması... Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yasıdışı yollardan 'ye giriş yapmaya çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir in yakalandığını açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2018 17:05
Son dakika haberi: Suruç'ta yasadışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan bir terörist yakalandı
'dan yapılan açıklamaya göre, 'nın Suruç İlçesinde Şanlıurfa/Suruç'da, yasa dışı yollardan 'ye girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir silahsız olarak yakalandı. Tunceli Nizamiye'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen üç sığınak içerisinde 750 m kablo, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üç adet tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Hizan'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki kg amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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Son dakika haberi: Suruç'ta yasadışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan bir terörist yakalandı
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