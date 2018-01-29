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Son dakika haberi... 'dan açıklama: ’ın Kuzeyinde terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi

(), Kuzeyi Asos ve icra edilen hava harekâtında teröristlere ait 11 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 29.1.2018 08:35 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 08:43
Son dakika haberi... TSK'dan açıklama: Irak’ın Kuzeyinde terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi

'dan yapılan yazılı açıklamada, " tarafından kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine

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Son dakika haberi... TSK'dan açıklama: Irak’ın Kuzeyinde terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi
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