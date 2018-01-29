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Teröristlerin 300 metrelik "televizyonlu" ini AA görüntüledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait ve mevziler, AA ekibince görüntülendi. Yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde betondan yapılan tünellerde televizyon dahi bulunurken teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekatlarından korunmaya, buralardan Mehmetçik'e saldırmaya çalışıyordu

Giriş Tarihi: 29.1.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 15:44
Teröristlerin 300 metrelik televizyonlu tünelini AA görüntüledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait ve mevziler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

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Teröristlerin 300 metrelik "televizyonlu" tünelini AA görüntüledi
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