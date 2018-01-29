Teröristlerin 300 metrelik "televizyonlu" tünelini AA görüntüledi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait tünel ve mevziler, AA ekibince görüntülendi. Yaklaşık 90 santimetre kalınlığında, 1,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde betondan yapılan tünellerde televizyon dahi bulunurken teröristler kum ve taşlarla kapladıkları bu yapılar sayesinde olası hava harekatlarından korunmaya, buralardan Mehmetçik'e saldırmaya çalışıyordu
Giriş Tarihi: 29.1.2018 14:59Güncelleme Tarihi: 29.1.2018 15:44
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'in kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait tünel ve mevziler, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.