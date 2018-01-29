Üzülmesinler, şehitlik bizim için düğün

AHaber, Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Tuğba Güven'i, ailesiyle buluşturdu. Görüşmede duygu dolu anlar yaşandı. Hatay'da sınırın sıfır noktasında, Bursa'daki ailesiyle görüşen Tuğba Astsubay, komutanları gönderse de görevi bitene kadar dönmeyeceğini vurgulayarak, "Annem, babam bana verdiğiniz nasihat kulağımda. Devletimin bana verdiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için buradayım. Babam, senin de dediğin gibi devletimin bana verdiği her lokmanın hakkını vermek için buradayım. Görevimin başındayım ve gerektiği sürece de buradayım. Komutanlarım gönderse de görevim bitene kadar dönmeyeceğim baba. Sizleri seviyorum, Hatay'dan hepinize selam olsun" dedi. Bu sözler üzerine Tuğba Astsubay'ın babası Erdoğan ve annesi Sabriye Güven, duygu dolu anlar yaşadı. Baba Güven, "Kızımla gurur duyuyorum Allah ordumuza, şehitlerimize, gazilerimize yardım etsin. Çok şerefli bir görev ve Allah herkese bu görevi nasip etmez. Bu görevde en çok ağırlığı olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Herkesin yapamayacağı koca ABD'ye karşı dik durdu, 15 Temmuz'da da dik durdu. Biz bu ülkeyi kurtardık. Bütün olay Cumhurbaşkanımız dik durması, komutanlarımızın kararlılıkla üstüne gitmesi sonucu biz bu ülkeyi kurtardık.

'ŞEHADETİNDEN GURUR DUYARIZ'

Allah yazdıysa biz kızımızın şehit olmasından gurur duyarız. Önemli olan vatan gerisi teferruat. Allah askerimize ordumuza zeval vermesin" diye konuştu. Anne Güven ise, "Kızımla, tüm askerlerle gurur duyuyorum. Bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Kızım görevini çok seviyor, onunla gurur duyuyorum" dedi. Anne ve babasının bu sözleri üzerine Tuğba Astsubay, "Bursa'da da çok asker var. Ha onlar ha ben. Gördükleri bütün Mehmetçiklere benim gibi sarılsınlar. Allah nasip ederse ben de şehadet şerbetinden içmek isterim. Bu bizim için bir düğün, bayram, annem üzülmesin. Şehadet şerbetini içmeyi Allah herkese nasip etmez" dedi.