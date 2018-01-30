11 TTB yöneticisi hakkında soruşturma

Zeytin
Dalı Harekâtı için 'savaş' açıklaması yapan Türk Tabipler Birliği hakkında İçişleri Bakanlığı'nın önceki gün yaptığı suç duyurusu üzerine Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, TTB
Yönetim Kurulu üyesi 11 kişi hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılığın ayrıca Emniyet'e yazı yazarak TTB'nin sosyal medya hesaplarının incelenmesi talimatını da verdiği bildirildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı
da TTB Merkez Konseyi
'nin görevine son verilmesi istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde "Türkiye
'nin varlığını tehdit eden bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadeleyi zaafa uğratacak, devleti ve milleti uluslararası kamuoyunda suçlu gösterecek şekilde açıklama yapan ve amaçları dışında faaliyet gösteren TTB Merkez Konseyi'nin, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun Ek 2'nci maddesi uyarınca görevlerine son verilmesi" talebinde bulunuldu.