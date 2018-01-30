Afrin şehidinin anaokulu vasiyeti yerine getiriliyor

Afrin
'e
yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek üzere Telafer
'e giden Ülkü Ocakları
Genel Başkanı Olcay Kılavuz Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu için ilk kazmayı vurdu. Kılavuz, cuma günü Özalkan'ın Telefar'e Türkmen çocukları için anaokulu yapılması yönündeki vasiyetini yerine getirmek için MHP
lideri Devlet Bahçeli
'nin talimatı ile Telafer'e gitmişti. Kılavuz Musul Vali Müsteşarı Kasım Kara, 53. Türkmen Tugayı Komutanı Seyit Muhtar ve Telafer Belediye Müdürü Muhsin Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir çok isimle görüştü. Görüşmelerin sonunda Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Telafer Eğitim Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasındaki resmi yazışmalar tamamlanarak, 3 bin 500 metrekarelik bir arsanın tahsisi sağlandı. Arsadaki moloz yığınının kaldırılması çalışmalarına ivedilikle başladık. Anaokulu, yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacak" denildi.