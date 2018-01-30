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şehidinin anaokulu vasiyeti yerine getiriliyor

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
Afrin şehidinin anaokulu vasiyeti yerine getiriliyor
'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk şehidi olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek üzere 'e giden Genel Başkanı Olcay Kılavuz Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu için ilk kazmayı vurdu. Kılavuz, cuma günü Özalkan'ın Telefar'e Türkmen çocukları için anaokulu yapılması yönündeki vasiyetini yerine getirmek için lideri 'nin talimatı ile Telafer'e gitmişti. Kılavuz Musul Vali Müsteşarı Kasım Kara, 53. Türkmen Tugayı Komutanı Seyit Muhtar ve Telafer Belediye Müdürü Muhsin Çolakoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir çok isimle görüştü. Görüşmelerin sonunda Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Telafer Eğitim Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasındaki resmi yazışmalar tamamlanarak, 3 bin 500 metrekarelik bir arsanın tahsisi sağlandı. Arsadaki moloz yığınının kaldırılması çalışmalarına ivedilikle başladık. Anaokulu, yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacak" denildi.
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Afrin şehidinin anaokulu vasiyeti yerine getiriliyor
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