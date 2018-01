Çavuşoğlu The New York Times’a yazdı: Teröristleri temizlemek barışa yer açmaktır

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun kaleme aldığı "Amerika Yanlış Bir Ortak Seçti" başlıklı makalesi The New York Times gazetesinin internet sitesinde yayımlandı. Çavuşoğlu'nun makalesinden satırbaşı ifadeler şöyle: Suriye ve Irak'ta bölgenin kontrolünü yitirdi ancak hala dehşet ve zulüm saçma kapasitesine sahip. Amerikalı yetkililer, DEAŞ'ın kalıntılarının yeniden bir araya gelmesini önlemek için Suriye'de asker bulundurmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ancak DEAŞ ile savaşmak ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bölgedeki başka hiçbir terörist grupla savaşmayacağız anlamına gelmez, gelmemeli.ABD ile aramızda bu savaşta ABD'nin yerel ortak seçimi dolayısıyla bir çıkmaz oluştu. O da ABD hükümetinin de terör örgütü olarak kabul ettiği bir grup. Sözde Halk Koruma Birlikleri ya da YPG , diğer adıyla açıkça yasa dışı PKK terör örgütüdür. Gruplar farklı isimler ve çapraşık yapılar benimsedi ancak bu gerçeği örtbas etmez.Güvenlik güçlerimizin PKK'lı teröristlerin üzerinde el koyduğu silahların kapsamları ve sayıları da kayda değer şekilde arttı. Bir NATO müttefikinin bir diğer NATO müttefikine saldıran terör örgütünü silahlandırması NATO'nun temsil ettiği her şeyin temelden ihlalidir. ABD'nin Türkiye gibi kabiliyetli bir ortağı varken PKK'ya güvenmesi kendine zarar verecek bir hatadır.Son haftalarda Suriye'deki YPG/PKK ve DEAŞ kamplarından yönelen tehdit arttı. Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristler bölge halkının ve sınır boyundaki Türklerin can ve mallarına tehdit oluşturdu. Harekete geçmek zorundaydık. Bu yüzden Türkiye, Afrin'deki teröristlere karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekatın net bir amacı var: Sınır güvenliğini sağlamak ve Afrin'i teröristlerden temizlemek. Harekat uluslararası hukuk temelinde, bizim kendimizi savunma hakkımıza uygun olarak başlatıldı. Hedefi, teröristler, onların barınakları, silahları ve bağlantılı altyapılarıdır. Türk ordusu sivillerin zarar görmemesi için en üst düzey önlemleri alarak hareket ediyor. Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden ve Suriye halkının iradesine karşı çıkan teröristlere müsaade edilmeycek.Türkiye Suriye'deki çıkmaza siyasi çözüm bulunması için her sürecin içinde aktif yer aldı. Suriye'nin bölgesel bütünlüğünü korumak barış çabalarının anahtarıdır. Teröristleri temizlemek barışa yer açmaktır. Türkiye, bu gerekli mücadelede ABD'nin saygı ve desteğini hak ediyor.DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valiliği'nin Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki muhtarlar için düzenlediği toplantıya katıldı. Çavuşoğlu şunları söyledi: "Suriye'nin toprak bütünlüğünü bizden daha güçlü destekleyen başka bir ülke yoktur. Fırat Kalkanı sonrası Türkiye'den 100 bin, Suriye içinde de 150 bin insan geri döndü. İnsanların hayatlarını normalleştiriyoruz. Bizde 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz var. Neden Suriyeli Kürt kardeşim buralara dönemiyor? Çünkü PKK'lılar bunların dönmesini istemiyor. Çünkü PKK'lıların gözünde tehditler. O kardeşlerimiz PKK'nın Marksist, Leninst, ateist ideolojisini benimsemiyor."