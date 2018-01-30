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ve Lavrov telefonda görüştü

ve Rus mevkidaşı Lavrov telefon görüşmesi yaptı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 12:02
Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Mevlüt , Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki mevkidaş, bu ay 12 ve 17 Ocak'ta da telefonda görüşmüş, Rusya'nın Soçi kentinde bugün başlayan Suriye konulu zirvenin hazırlıkları kapsamında 19 Ocak'ta Antalya'daki toplantıda bir araya gelmişti.

İki mevkidaş, 5 kez telefonda görüştü

Geçen hafta da iki kez telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmelerde Suriye'deki gelişmeleri, Soçi zirvesinin hazırlık sürecini ve Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuları ele almıştı.

Böylece iki mevkidaş, bir ay içinde bir kez Antalya'da yüz yüze bir araya geldi, 5 kez telefonda görüştü.

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Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
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