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çoklu kişilik bozukluğu yaşıyor”

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
AK Parti MYK, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik tutumunu eleştirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si çoklu kişilik bozukluğu yaşamaktadır" dedi. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde yapılan çalışmalardan ve normalleşme sürecinden bahseden Ünal, teröristlerden temizlenmesinin ardından aynı çalışmaların Afrin bölgesinde de yapılacağının altını çizdi.
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“CHP çoklu kişilik bozukluğu yaşıyor”
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