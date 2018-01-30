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'dan izahat istedi

, terörist 'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarından izahat talep etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 18:29 Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 18:35
Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan izahat istedi

nın terörist 'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine 'dan izahat istediği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Soçi Kongresi'ni Türkiye adına izleyen resmi heyet, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay/Reyhanlı'da 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın katılımcılar arasında görülmesi üzerine, etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulundu.

Heyet, ismi daha önce Türkiye'ye tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu kişinin Kongre'de hazır bulunmasından duyulan rahatsızlığı kayda geçirdi ve izahat istedi.

Rus makamları, konuyu ivedilikle inceleyeceklerini ve sonuçla ilgili bilgi vereceklerini bildirdi.

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Dışişleri Bakanlığı Rusya'dan izahat istedi
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