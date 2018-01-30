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‘Eşime çarpıp ölüme terk etti’

’da 2 çocuk babası polis ’un eşi Asiye Un, eşine çarpıp kaçan sürücünün tutuksuz yargılanmasına isyan etti: Bu kaza değil, cinayet

NAZAN ERDEM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
‘Eşime çarpıp ölüme terk etti’

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 15 Ağustos 2016'da hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü. Olaydan sonra tutuklanan sürücü Nezir Gültekin yargılama sırasında tahliye edildi. Adana 11. 'ndeki son duruşmada tanık Ümit A. "Lambaları sönük bir araç hızlı bir şekilde vurdu. Kazayı 155'e bildirdim. Arkadan gördüğüm lambaları yanmayan araç oradan hızla uzaklaştı" dedi. Polisin eşi Asiye Un, tutuksuz sanığa tepki göstererek, "Eşimi ölüme terk etmiş. Bu kaza değil, cinayet. 2 çocuğumla ortada kaldım" diyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden kusur durumu konusunda rapor alınmasını kararlaştırdı.

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