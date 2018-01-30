Her şey Mehmetçik için

Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından başlatılan Zeytin Dalı
Harekati sürerken, yurdun dört bir yanından Mehmetçiğe destek devam ediyor. MUŞ:
Hasköy ilçesi Sunay Mahallesi kadınları Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için kolları sıvadı. Kadınlar, Mehmetçikler için yünden bere, eldiven, atkı ve çorap örüyor. AMASYA:
Gümüşhacıköy ilçesinde askerlere iki ton Amasya misket elması gönderildi. Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ndeki etkinlikte Fetih Suresi okundu. ARDAHAN:
Askerlere destek için bir araya gelen gençler soğuk havaya aldırmadan eksi 18 derecede şehir merkezinde kornalar eşliğinde konvoy oluşturup, destek turları attı. AFYONKARAHİSAR:
Afyonkarahisar Yenilikçi Proje Gönüllüleri (AFYED) Derneği, Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu İl Temsilciliği ve Anadolu Milli İrade Birliği tarafından gönüllü asker olmak için imza kampanyası başlatıldı. Kampanya halktan ve esnaftan büyük ilgi gördü. ADANA:
Karaisalı İlçe Belediye Başkanlığı, askerlere 2 TIR içme suyu ulaştırdı. Şişelenmiş içme suyu, kara harekatının başladığı nokta olan Kilis iline bağlı Gülbaba mevkiindeki askeri tabura teslim edildi. BURSA:
Gemlik'te kestaneci Fatih Topçu (42), tezgahına astığı tabela ile kârının yarısını Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu. ÇORUM:
Alaca'da aralarında Alaca Belediye Başkanı Muhammet Eyvaz, AK parti ve MHP temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gönüllü askerlik başvurusu yaptı. Levent SÖKMEN /
SABAH