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askerleri 26 Filistinliyi gözaltına aldı

askerlerinin işgal altındaki 'da 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018 12:15
İsrail askerleri 26 Filistinliyi gözaltına aldı

askerlerinin işgal altındaki 'da 26 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 26 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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İsrail askerleri 26 Filistinliyi gözaltına aldı
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