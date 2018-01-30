Kardeş Halisdemir’den askerlerimize ziyaret

15 Temmuz Kahramanı Niğdeli şehit Astsubay Ömer Halisdemir
'in kardeşi Soner Halisdemir
, Afrin'e giderek Mehmetçik'e moral verdi. Soner Halisdemir "Askerlerimiz ülkemize tehdit oluşturan bölgenin teröristlerden temizlenmesi için bu operasyonu başlattı. Mehmetçiğimiz cephede savaşırken ben Niğde'de duramadım. Afrin'de cephede onlarla aynı havayı solumak için geldim. Türkiye tüm vatandaşları ile Mehmetçiğin yanında, herkes elinden ne geliyorsa destek sağlıyor. Onlar burada büyük bir kahramanlık sergiliyorlar." Afrin'de Mehmetçiğin ele geçirdiği bölgelerden birine dikilen Türk bayrağının yanına çıkan Soner Halisdemir, "Bayrağımızı dalgalandığı yerde görmek bir Türk olarak bana büyük bir gurur verdi" şeklinde konuştu.