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’lılar ’da camiye saldırdı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
PKK’lılar Fransa’da camiye saldırdı
'da, terör örgütü / yandaşları, Bordeaux'da İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye önceki gece saldırıda bulundu. Cami derneğinin Başkanı Emre Durmuş, saldırıyı sabah fark ettiklerini ifade ederek "Duvarın üzerinde 'PKK', '' yazılıydı. 'Tekrar geleceğiz' şeklinde yazılan bir tehdit mesajı vardı. Vatandaşlarımızın provokasyonlara gelmemesi gerekiyor. Devletimiz ve hükümetimiz gerekeni yapıyor" dedi. Durmuş, PKK yandaşlarının, 2 yıl önce de Bordeaux'da bulunan bir başka camiye saldırdığını anımsattı.
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PKK’lılar Fransa’da camiye saldırdı
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