PKK’lılar Fransa’da camiye saldırdı

Fransa
'da, terör örgütü PYD
/PKK
yandaşları, Bordeaux'da İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı camiye önceki gece saldırıda bulundu. Cami derneğinin Başkanı Emre Durmuş, saldırıyı sabah fark ettiklerini ifade ederek "Duvarın üzerinde 'PKK', 'YPG
' yazılıydı. 'Tekrar geleceğiz' şeklinde yazılan bir tehdit mesajı vardı. Vatandaşlarımızın provokasyonlara gelmemesi gerekiyor. Devletimiz ve hükümetimiz gerekeni yapıyor" dedi. Durmuş, PKK yandaşlarının, 2 yıl önce de Bordeaux'da bulunan bir başka camiye saldırdığını anımsattı.