PKK’ya Pars darbesi

Diyarbakır'daki Pars Filosu'ndan havalanan F16 savaş uçakları, Kandil ve 'Küçük Kandil' olarak bilinen Asos'ta belirlenen 11 hedefi vurdu. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve kameralar, Kuzey Irak'ta Kandil ve Asos bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan teröristler olduğunu belirledi. Bunun üzerine Diyarbakır Pars Filosu'ndan peş peşe F16 savaş uçakları havalandı. Terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi. Yine saldırı hazırlığında teröristler olduğu belirlenen Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtında da 8 hedef imha edildi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açan 2 PKK-PYD'li terörist öldürüldü.

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