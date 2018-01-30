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’ya Pars darbesi

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
PKK’ya Pars darbesi

'daki Pars Filosu'ndan havalanan F16 savaş uçakları, Kandil ve 'Küçük Kandil' olarak bilinen Asos'ta belirlenen 11 hedefi vurdu. İnsansız Hava Araçları (İHA) ve kameralar, 'ta Kandil ve Asos bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan teröristler olduğunu belirledi. Bunun üzerine Diyarbakır Pars Filosu'ndan peş peşe F16 savaş uçakları havalandı. Terör örgütüne ait 11 hedef imha edildi. Yine saldırı hazırlığında teröristler olduğu belirlenen Zap/Avaşin/Basyan/Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtında da 8 hedef imha edildi. 'in ilçesinde hudut karakoluna taciz ateşi açan 2 -PYD'li terörist öldürüldü.

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PKK’ya Pars darbesi
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