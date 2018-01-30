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Sınır köylerinde Türkiye nöbeti

’daki 4 sınır köyünde yaşayan İri Aşireti üyeleri: 50 metre uzağımızda yol kontrolü yapan Mehmetçiğimiz için de biz nöbetteyiz. Her gün ihtiyaçlarını sorduğumuz askerlerimizin yanındayız

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
Sınır köylerinde Türkiye nöbeti
'da sınıra bir kilometre yakındaki köylerde yaşayan aileler Mehmetçik için nöbet tutuyor. SABAH, Reyhanlı'da Suriye sınırı boyunca uzanan köylerde nabız yokladı. O ailelerden biri, dört sınır köyünde yaklaşık 100 hane ile yaşayan İri Aşireti. Mehmetçiğin yol kontrol noktasına 50 metre uzaklıkta oturan aşiret üyesi Hüseyin Göçer ve ailesi, evlerinin arkasındaki yamaca beyaz taş ve topraklarla ay-yıldız çizdi.

'NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIZ'
Göçer'in çocukları da aynı yamaca bir Türk bayrağı dikerek kontrol noktasındaki ve evlerinin hemen önündeki yoldan geçen Mehmetçiğe selam yolladı. Göçer, "Hepimiz bu devletin askerleriyiz. Yol kenarında sınırda Mehmetçiğimiz için nöbetteyiz. Askerlerimizin yanında, arkasındayız. Hepimiz gönüllü silah altına alınmaya, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı savaşmaya ve devletimiz için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnşallah teröristler sınır hattımızdan temizlenecek. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni gibi ayrımcılıklar yok. Hepsi tarih oldu. Hepimiz kardeşiz. Bu güzel toprakların insanlarıyız." ifadelerini kullandı.
SABAH'ı evlerinde misafir eden aşiretin üyesi Göçer, aşiretlerinin ayrı soyadlardan akrabaları ile yaklaşık 10 bin kişi olduğunu ve dedelerinin soyadlarını Göçer olarak değiştirdiğini belirtiyor. Askeri araçlarla tanklar evlerinin hemen önünden geçiyor. SABAH'a Türk bayrağı diktikleri noktada 10 çocuğu ve akrabaları ile birlikte fotoğraf veren baba Hüseyin Göçer (38) ve akrabaları, her gün sınırdaki askerlere ve komutanlarına bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduklarını ifade ediyor.
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Sınır köylerinde Türkiye nöbeti
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