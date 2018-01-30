Son Dakika Haberi: Afrin'de teröristlerden temizlenen köyde her evin altında bulundu!
Son dakika haberi... TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ile birlikte doğu cephesinde alınan Kastel Cindo Köyü de PKK/YPG’li teröristlerden arındırıldı. TSK ve ÖSO’nun yeni hedefi olarak belirlediği Bafelyun Tepesi’nin yanı başındaki köyde yapılan incelemede, teröristlerin her yere hendek ve siperler oluşturup, buradan neredeyse her eve tünellerle ulaştığı belirlendi.
Giriş Tarihi: 30.1.2018 15:16Güncelleme Tarihi: 30.1.2018 15:25
Teröristlerin köyde oluşturdukları kontrol noktasında, her geçen araçtan gümrük adı altında vergi aldığını gösteren belgeler bulundu.