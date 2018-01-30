Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Suriye muhalefeti yetkiyi Türkiye'ye verdi!

Son dakika: muhalefeti yetkiyi 'ye verdi!

AA'nın haberine göre, li muhalif gruplar, 'da düzenlenen Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini 'ye verdi.

Giriş Tarihi: 30.1.2018 13:44
Son dakika: Suriye muhalefeti yetkiyi Türkiye'ye verdi!
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 'dan 'nın Soçi kentinde düzenlenen " Ulusal Diyalog Kongresi"ne katılmak üzere giden Suriye muhalefet heyeti, kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi.

Bu nedenle kongreye katılmama kararı alan Suriye muhalefeti heyeti, temsil yetkisini Türk heyetine verdi.

Kongre'de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların tarafından takip edileceği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında sürece ilişkin, bugün telefon görüşmesi gerçekleşti.

Kongreye katılmak üzere dün gece saatlerinde Ankara'dan Soçi'ye gelen Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, havaalanındaki afişlerde yalnızca rejim bayrağının yer aldığını görmeleri üzerine çıkış yapmayı reddetmişti.

Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı 'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Suriye muhalefeti yetkiyi Türkiye'ye verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN