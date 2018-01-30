İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda yapılan duruşmada davanın önemli sanıklarından eski Yarbay Turgay Ödemiş savunma yaptı.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz akşamı Kuleli Askeri Lisesi'ne geldiklerini belirten Ödemiş, "Okula sivil gelmiştim. Okul Komutanı eski Albay Mürsel Çıkrıkçı'yı kantinin orada gördüm. Kendisi kamuflajlarını giymişti. 'Hemen kamuflajlarınızı giyinin, iç bahçede toplanın.' dedi. Sıkıyönetim kelimesini çıkmadan nizamiyede duydum. Terör tehdidi kapsamında emniyet anlamında sıkıyönetim anladım." iddiasında bulundu.

Köprüye vardıklarında polislere "Sıkıyönetim var. Köprüyü tek taraflı kapatma talimatı aldık." dediğini aktaran Ödemiş, polisleri bu konuşmadan sonra bir daha görmediğini, yolu tek taraflı kapattıklarını söyledi.

"Tanklara top atışı emrini ben verdim"

"HAVAYA ATEŞ EMRİ VERDİM"

Duran trafikte araçlardaki vatandaşlara "Sıkıyönetim olduğunu, araçlarla devam etmelerini söyledim." diyen Ödemiş, savunmasında şunları kaydetti:

"Köprünün her iki tarafında askerlerin dizilmesini emrettim. Kimsenin emirsiz ateş etmemesini söyledim. Bir kısım vatandaşların üzerimize yaklaştığını gördüğümde eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın havaya ateş ettiğini gördüm. Okul Komutanı Çıkrıkçı, bu sırada beni aradı. 'Bana ulaşamazsan eski okul komutanı Albay Muammer Aygar'ı ara, benim emrim onun emridir.' dedi. 22.30 sıralarında 15-20 kişi Anadolu Yakası'ndan üzerimize doğru gelmeye başladı. Çok fazla yaklaşmalarına müsaade edilmemesi için havaya ateş emri verdim."

Sanık eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın Avrupa Yakası'ndan gelen iki kişi durdurduğunu, elini beline atan bu kişileri yere yatırdığını gördüğünü söyleyen sanık Ödemiş, bu olay dışında kimsenin silahına el konulmadığını iddia etti.

Ödemiş, davada savunma yapan sanık erlerin ifadeleri neticesinde, ateş etme emrine uymadığı için sanık eski Binbaşı Ahmet Taştan tarafından gözünden vurularak öldürüldüğü öne sürülen Kurtuluş Kaya ile ilgili, "Yanıma gelen İbrahim Gül, Kurtuluş Kaya'nın gözünden vurulduğunu söyledi. 15-20 dakika olmuştu ben yanına gittiğimde. Mürsel Çıkrıkçı'yı aradım, şu anda alamayacağını söyledi. Zaten hayatını kaybetmişti. Kimin vurduğunu bilmiyorum." dedi.

"TANKLARA TOP ATIŞI EMRİNİ BEN VERDİM"

Vatandaşların giderek kalabalıklaştığını belirten Ödemiş, savunmasına şöyle devam etti:

"00.00-03.00 saatleri arasında tankların üstünde bulunan MG3 ile boş alanlara ateş edildi. Korkutmak ve caydırma amaçlı bu emri ben verdim. Tanklardan Karayolları'nın yanında bulunan boş araziye 2 top atışı yapılması emrini de ben verdim. Bu da korkutmak ve dağıtmak amacı taşıyordu. Ancak TOMA'ya yapılan top atışı emrini ben vermedim. Farklı birliklerden oluşmamız nedeniyle birinin fevri davranarak, TOMA'ya yapılan bu atışı gerçekleştirdiğini düşünüyorum. İlerleyen saatlerde üzerimizden helikopter geçti. Ateş açıldı ama üstten alta mı, alttan üste mi bilmiyorum. Okul komutanlarını aradım polislere teslim olmamızı söylediler."

Kendisinin teslim olacaklarını askerlere söylediğini, sanık eski Uzman Çavuş Mahir Çubuk'un "Sabaha kadar mermi attım, adam vurdum. Ben teslim olmam." dediğini belirtti.

Köprüye gelen Tümgeneral Yavuz Türkgenci'ye teslim olduklarını söyleyerek savunmasını tamamlayan sanık Ödemiş, mahkeme heyeti hariç kimsenin sorusunu yanıtlamayacağını söyledi.

"TAM DOLDURUN EMRİM RİSKLİ BİR HAREKETTİ"

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı'nın "Sıkıyönetim kelimesinin darbeye ilişkin kullanıldığını nerede duydun, darbeyi nereden biliyorsun?" sorusuna Ödemiş, "Gayrettepe'de emniyette duydum." cevabını verdi.

Akıncı'nın "Köprüye gittiniz, trafiği durdurdunuz. Vatandaşlar tarafından direnç yok. Neden erlere 'Tam doldurun!' emri verdiniz? Bu emir riskli bir hareket değil miydi?" sorusu üzerine Ödemiş "Gider gitmez tam doldurun emri vermedim. Biz yolu kestikten sonra rütbeli askerleri çağırdım. Bu emri verdim. Sağa sola ateş edin emri vermedim. Tam doldurun emrim, çok riskli bir hareketti." dedi.

Mahkeme Başkanı Akıncı ve sanık Ödemiş arasındaki soru-cevap şöyle devam etti:

"Başkan Akıncı: Binbaşı Ahmet Taştan'ın köprü üzerindeki eylemlerini nasıl değerlendiriyorsun?

Sanık Ödemiş: Ben bir insan olarak değerlendirdim. Onun heyecanının normal olabileceğini, konuşabileceğimi düşündüm. Onu alıp başka birini koyabileceğim durum yoktu.

Başkan Akıncı: Saat 01.24 sıralarında askerler ön tarafa dizilmiş ve halka yoğun ateş açmış. Çok sayıda şehit ve gazimiz var, bunu nasıl değerlendiriyorsun?

Sanık Ödemiş: Ben bu olayı görmedim. Sonunu gördüm. Asfalttan dumanlar kalkıyordu. Askerleri uyardım.

Başkan Akıncı: Kaç kişinin şehit olduğunu gördün?

Sanık Ödemiş: Ben hayatını kaybeden vatandaş görmedim. Yaralananlar olduğunu gördüm. Uzakta oldukları için anlayamadım, ölmüş de olabilirler. Çok sayıda yaralı gördüm.