Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 50 milyondan fazla fare Tahran'ı istila etti!

50 milyondan fazla fare 'ı istila etti!

'ın başkenti farelerin istilasına uğradı. Uzmanlar, sayıları 50 milyonu aşan farelerin, insanlardan ya da kedilerden kaçmadıklarını tespit etti.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 12:39
50 milyondan fazla fare Tahran'ı istila etti!

depremi ile gündeme gelen fare sorunu, Tahran sakinleri için hava kirliliğinden sonra ikinci büyük sorun haline geldi. Şehri saran milyonlarca farenin sayısı her gün artmaya devam ediyor. Tahran Belediyesinin mücadele ettiği farelerin türünün ise Norveç faresi olduğu söyleniyor.

TAHRAN'DA 50 MİLYON FARE YAŞIYOR

lı uzmanların verdiği istatistiklere göre Tahran'da en az 50 milyon fare yaşıyor.İranlı uzmanlar Tahran farelerinin sayısını kontrol etmekte uygulanan projelerin yetersiz olduğunu söylüyor.

FARELER İNSANLARDAN KORKMUYOR

Uzmanlar, farelerin evrildiğini ileri sürdü. İranlı uzmanlara göre, Tahran fareleri artık insanlardan ya da kedilerden korkmuyor ve bu nedenle kaçmıyor. Farelerin çoğalmasının nedeninin ise sokaklara atılan çöpler olduğu belirtiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
50 milyondan fazla fare Tahran'ı istila etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN